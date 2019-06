Erciyes'te 'Downhill' heyecanı

Kaynak: İHA

Downhill Avrupa Kupası yarışları, Türkiye 'de tek iniş parkuru bulunan Erciyes 'te başladı.Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, Downhill Avrupa Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Tepe iniş sporu olarak adlandırılan Downhill Avrupa Kupası yarışları Erciyes Dağı'nda bugün başladı. Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcuların katıldığı yarışlara ilgi büyük oldu. 2 gün sürecek yarışlarda, sıralama yarışlarında başarılı olan bisikletçiler, finalde Avrupa Kupası için pedallayacaklar.Vatandaşların sadece kışın değil, dört mevsim aktivitelerde bulunmaları için çalıştıklarını söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı , " Kayseri Büyükşehir Belediyemizin büyük yatırımlarıyla Erciyes, dünya standartlarında bir kayak merkezi haline geldi. Burada yapılan her şey on milyonlarca avroluk yatırımlarla çok büyük bir fonksiyon üstleniyor ve kışın Erciyes adeta dolup taşıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından çok önemli sayılabilecek derecede misafirler kabul ediyoruz. Burada yapılan yatırımları da dört mevsime yaymak için ciddi çalışmalarımız var. Büyükşehir Belediye başkanımızın da insiyatifiyle Erciyes'imizi yazın da kullanılabilir halde tutmaya gayret ediyoruz. Burada sürekli olarak Uluslararası aktiviteler yapıyoruz" dedi.Cıngı, konuşmasını şöyle tamamladı:"Yaptığımız işlerden bir tanesi de bisiklet parkurunu ve rotaları oluşturmak, buraları haritalandırmak ve insanların yazın da geldiğinde yapabilecekleri faaliyet sayısını arttırmaktı. Bu çerçevede Erciyes'i bisikletin merkezi haline getirmek için de çok yoğun çaba sarf ediyoruz. Alp'lerde kayak merkezlerinde çok ilgi gören Downhill bisiklet yarışları oluyor ve biz de kurulduğumuz zaman bu parkurumuzu harekete geçirdik. Geçtiğimiz yıllarda da çok yoğun olarak kullanıldı. Türkiye'deki tek iniş parkuru Erciyes'te ve dolayısıyla yapılacak bütün müsabakaları burada yapmaya devam ediyoruz. Türkiye'de bisiklet tarihine imza atacak önemli bir faaliyeti de şu an gerçekleştiriyoruz. Bir Avrupa Kupası yapıyoruz Downhill branşında. Bu Türkiye tarihinde bir ilk. Bu branşta Avrupa Kupasına ev sahipliği yapmak da bizim için çok büyük bir onur verici gelişme oldu. Çok şükür yurt dışından Almanya Slovenya gibi ülkelerden çok sayıda bisiklet sürücüsü Erciyes'e geldi" dedi. - KAYSERİ