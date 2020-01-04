Haberler » Güncel » Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Haber

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

04.01.2020 14:17 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:17 Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayak Merkezi'nde hafta sonunda yoğunluk yaşandı.

2200 rakımlı, toplam 1200 yatak kapasiteli Erciyes Kayak Merkezi'ne hafta sonunda tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Yabancı turistlerin yanında çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu. Erciyes'te otellerin tamamı doldu. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak antrenörü Veysel Değirmenci, hafta sonu olması nedeniyle yoğunluk yaşandığını belirterek, "Erciyes, 'nin yüksek rakımlı dağlarından birisidir. Çok çeşitli pistlerimizin olduğu Erciyes'te kayak tutkunları burayı tercih ediyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde taleplerin yoğun olduğunu görüyoruz. Yurtdışından da turistlerin buraya yoğun talep ettiğini görüyoruz" dedi.


- Kayseri

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:49   Muş'ta gazetecileri taşıyan araç şarampole uçtu - Haber
15:49   Trabzon başı taşla ezilip, bıçaklanan pınar cinayeti zanlılarına, dna testi sonrası tahliye - Haber
15:48   Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki hastaya kalbi durdurulmadan ameliyat - Haber
15:47   Akkuş'ta kar festivali; davul- zurna ve tulum eşliğinde oynadılar - Haber
15:41   Kasksız gençlerin ölümünün ardından denetimler sıklaştı - Haber
15:04   Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
4.01.2020 15:51:12