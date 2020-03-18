Erciyes'te kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü
Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 105 santimetreye ulaştı.
18.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:06
Kayseri 'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes 'te kar kalınlığı 105 santimetreye ulaştı.
Dün başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Erciyes Kayak Merkezinde kar kalınlığı 105 santimetreye ulaştı. Öte yandan Polonya'dan charter seferleri ile geçen hafta gelen turistler, pistlerde kaymanın heyecanını yaşadı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler de beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Dün başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Erciyes Kayak Merkezinde kar kalınlığı 105 santimetreye ulaştı. Öte yandan Polonya'dan charter seferleri ile geçen hafta gelen turistler, pistlerde kaymanın heyecanını yaşadı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.
Şehir merkezi ve ilçeler de beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Erciyes'te kar kalınlığı 105 santimetre ölçüldü
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