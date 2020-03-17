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Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

17.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:49
Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı
Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes 'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Kayseri 'de, dün akşam saatlerinden etkisini gösteren kar, kenti beyaza bürüdü. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te de yağış ile beraber kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayseri, Erciyes, Güncel

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