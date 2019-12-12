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Erciyes'te kayak sezonu başladı

ERCİYES Kayak ve Kış Spor Merkezi'nde kar kalınlığının 60 santime ulaşmasıyla 2019-2020 kayak sezonu açıldı.

12.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:55Erciyes'te kayak sezonu başladı

ERCİYES Kayak ve Kış Merkezi'nde kar kalınlığının 60 santime ulaşmasıyla 2019-2020 kayak sezonu açıldı.

'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Kış Turizm ve Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı. Erciyes'te hafta başı itibarıyla yağan aralıksız kar, pistleri  doldurdu. Kar kalınlığının 60 santime ulaşmasıyla da kayak sezonu açıldı. Bölgedeki esnaf ve otel sahiplerinin de yüzü güldü. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı "Bu hafta yağan kar ile pistlerimiz uygun seviyeye geldi. Bizler de 2019-2020 kayak sezonunu açtık. Bu yıl yurt dışından farklı ülkelerde Kayseri'ye charter seferleri ile gelecek yabancı konuklarımız olacak. Yeni yıl için de hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Bu sezon 3 milyona yakın yerli ve yabancı turisti ağırlamayı hedefliyoruz" dedi



Türkiye, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA

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