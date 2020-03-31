Erciyes'te kayak sezonu sona erdi

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2019-2020 kayak sezonunun bugün itibarıyla sona erdiği bildirildi.Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Erciyes'te kayak sezonunun ana dönemi olan aralık-ocak-şubat döneminin oldukça verimli geçtiği belirtildi.Açıklamada, 2019-2020 sezonunun şimdiye kadar en fazla yerli ve yabancı turistin kayak yaptığı dönem olduğu kaydedildi.Erciyes Dağı'na gösterilen ilgi için teşekkür edilen açıklamada, "Farklı aktivitelerde bulunmak için Erciyes'e gelen misafirlerimiz unutulmayacak anılar biriktirmiş, keyifli ve mutlu bir zaman geçirmişlerdir. Erciyes'in bugünlere gelmesine katkı koyan, başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlarımız ve çalışanları olmak üzere tüm Erciyes sevdalılarına teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda sağlık ve afiyetle görüşmek üzere." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA