Erciyes'te Kayak Sezonu Uzadı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, kayak sezonunu uzattı.
Kayseri'de etkili olan kar yağışı, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmecilerin yüzünü güldürdü. 2 gündür aralıklarla yağan kar ile birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. İşletmeciler, son dönemde yağan kar ile birlikte Erciyes'te kayak sezonunun Nisan ayının son haftasına kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.
- Kayseri
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Kaynak: DHA