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Erciyes'te kayak ve snovboard eğitimlerine başlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, kayak ve snovboard eğitimine yeni sezonun açılmasıyla başladı.

26.12.2019 18:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:06 Erciyes'te kayak ve snovboard eğitimlerine başlandı
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AŞ, kayak ve snovboard eğitimine yeni sezonun açılmasıyla başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından çocuklar ve yetişkinlere yönelik iki ayrı kurs düzenleyiyor. Kurslarda, Snow Academia tarafından 7-15 yaş grubu için sezon süresince her hafta sonu iki gün, yetişkinler için de hafta içi bir gün kayak ve snovboard eğitimi verilecek.
Eğitimlerinden yararlanmak isteyenler en yakın Spor AŞ tesisinden veya www.sporaskayseri.com adresinden kayıt yaptırabilecek.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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