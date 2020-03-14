Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı
Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
14.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:14
Erciyes 'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı
KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.
KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.
Kaynak: İHA
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