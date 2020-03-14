Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri arttı
Erciyes Dağı'nda, Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
14.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:21
Erciyes Dağı'nda, Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Türkiye 'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, Korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.
Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ
Türkiye 'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, Korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.
Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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