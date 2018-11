Erciyes'te Kurtarma Tatbikatı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:51



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:51

ERCİYES Kayak Merkezi'nde Erciyes A.Ş, AFAD, AKUT, JAK VE 112 ekipleri tarafından ortaklaşa kurtarma tatbikatı yapıldı. MerkeziN Develi kapısında yapılan tatbikatta, senaryo gereği yangın çıkınca; teleferikte kayak yapmaya gelen ve üst istasyonlara ulaşmak steyen vatandaşlar mahsur kaldı ancak kayakseverler ortak tatbikatla 1 saat içerisinde sorunsuz bir şekilde kurtarıldı.Türkiye'nin uluslararası kriterlere uygun kayak merkezi olma ünvanını geçtiğimiz günlerde alan Erciyes Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikat, ihbar ve yardım çağrısı yapılması üzerine Erciyes A.Ş., AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekiplerinin gönderilmesiyle başladı. Olay yerine gelen ekipler teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası, mekanik tesislerde kalan kayakseverler sorunsuz olarak kurtarıldı.'BU TATBİKATLA 2018-2019 SEZONU İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLAMIŞ OLDUK' Başarıyla tamamlanan tatbikat sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bilindiği gibi Erciyes dağında 2018-2019 kış sezonuna hazırlanmak için bütün çalışmalarımız geçtiğimiz sezonun bitmesiyle başladı. Son dönemde de çok şükür her şeyin sonuna geldik. Yeni sezonu karşılamak için Kayseri Erciyes A.Ş. ve şehirdeki arama kurtarma ekiplerimizle beraber hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Biliyorsunuz kayak merkezleri tabiat şartlarına karşı mücadele eden ve aksiliğin çok çıktığı noktalardır. Her ne kadar Erciyes'teki altyapımız son teknolojik, çok güvenlikli, çok hızlı ve insanları mağdur etmeyecek sistemlere sahipse de ne olur ne olmaz bir aksilik çıktığı zaman hemen müdahale edebilmemiz için arama kurtarma ekipleriyle birlikte tatbikat yaptık" ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren Cıngı şöyle konuştu:"Her sene sezondan önce hem Erciyes A.Ş. çalışma arkadaşlarımızı hem jandarma, AKUT, AFAD ve 112 gibi bu işle uğraşan kurumlarımızı bir araya getirerek hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bugünde bir senaryo gereği hem bir yangın çıkması, yangından yaralıların oluşması ve o yangın neticesinde duran liftimizden insan kurtarmayla alakalı bir tatbikat yaptık. Gördüğünüz gibi başarıyla neticelendi."AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ise "Ülkemizin güzide kayak merkezi Erciyes'te tatbikat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz tatbikatlar yanlışlarımızı görerek en doğruyu uygulamak için yapılıyor. Bu bağlamda başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.- Kayseri