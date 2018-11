Erciyes'te Kurtarma Tatbikatı

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:21



ERCİYES Kayak Merkezi 'nde Erciyes A.Ş, AFAD , AKUT, JAK ve 112 ekipleri tarafından ortaklaşa kurtarma tatbikatı yapıldı.Erciyes Kayak Merkezi Develi Kapı'da yapılan tatbikatta teleferikte mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışıldı. Olay yerine sevk edilen Erciyes A.Ş., AFAD, AKUT, JAK ve 112 ekipleri teleferikte mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası teleferikte kalanlar kurtarıldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı , Bilindiği gibi Erciyes dağında 2018-2019 kış sezonuna hazırlanmak için bütün çalışmalarımız geçtiğimiz sezonun bitmesiyle başladı. Son dönemde de çok şükür her şeyin sonuna geldik. Yeni sezonu karşılamak için Kayseri Erciyes A.Ş. ve şehirdeki arama kurtarma ekiplerimizle beraber hazırlıklarımızı tamamlamış olduk. Biliyorsunuz kayak merkezleri tabiat şartlarına karşı mücadele eden ve aksiliğin çok çıktığı noktalardır. Her ne kadar Erciyes'teki altyapımız son teknolojik, çok güvenlikli, çok hızlı ve insanları mağdur etmeyecek sistemlere sahipse de ne olur ne olmaz bir aksilik çıktığı zaman hemen müdahale edebilmemiz için arama kurtarma ekipleriyle birlikte tatbikat yaptık. Her sene sezondan önce tüm ekipler hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Bugün de tatbikat kapsamında senaryo gereği çıkan bir yangın sonrası, yaralılar ve mahsur kalanlar oldu ve onları kurtardık. Gördüğünüz gibi başarıyla neticelendi. dedi.AFAD Müdahale Şube Müdürü Hasan Say ise, Ülkemizin güzide kayak merkezi Erciyes'te tatbikat gerçekleştirdik. Biliyorsunuz tatbikatlar yanlışlarımızı görerek en doğruyu uygulamak için yapılıyor. Bu bağlamda başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Burada emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi.