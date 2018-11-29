Erciyes'te Mahsur Kalan Dağcıları Jandarma Kurtardı

Erciyes
Dağı'nda mahsur kalan 2 dağcı, Jandarma
Arama Kurtarma Timi (JAK) tarafından kurtarıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Dağı'nda faklı bölgelerde 2 dağcının mahsur kaldığı bilgisini alan JAK ekipleri harekete geçti.
Çobanini mevkisi Şeytanderesi rotasında tırmanırken düşüp bacağı ezilen N.K, bölgenin zorlu şartlarından dolayı sedye ile taşınarak kurtarıldı.
Tekir Kapı mevkisinde inişe geçtiği esnada sağ ayak bileği burkulan Z.T. ise paletli kar aracıyla bölgeden alındı.
Kurtarılan dağcılar, 112 Acil Servis
ekiplerine teslim edildi.
Dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
29 Kasım 2018 Perşembe 11:50