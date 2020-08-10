Erciyes'te rahatsızlanan dağcıyı JAK Timi kurtardı

Erciyes zirve tırmanışı yaptığı esnada rahatsızlanan dağcıyı Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi kurtadı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes zirve tırmanışı için çıkış yapan A.S.G. isimli dağcı, Erciyes zirvesine çıkış esnasında yüksek irtifa sebebiyle rahatsızlanarak yürüyemez duruma geldiğini bildirerek jandarma ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından Erciyes zirve tırmanış rotalarından 'Sol kulvar' girişinde mahsur kalan dağcıya ulaşılarak yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda bölgeden tahliyesi yapıldı.

Rahatsızlanan dağcı, 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - KAYSERİ