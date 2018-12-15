Erciyes'te sezon açıldı, kayak severler akın etti

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:23



15 Aralık 2018 Cumartesi 16:23

Erciyes'te sezon açıldı, kayak severler akın ettiErciyes'e sezonunun ilk gününde 15 bin kişi geldi, yoğunluk havadan böyle görüntülendiKAYSERİ - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sezonun ilk gününde 15 bin kişi gitti. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kayak sezonu açıldı. Sezonun ilk günü hafta sonuna denk gelince 15 bin kişi Erciyes'e akın etti. Pistlerin karla dolduğu Erciyes'te, kayakseverler kayak yapmanın tadını çıkardı.Pist düzenleme güvenlik müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Erciyes Master Planı kapsamında 2018-2019 kış sezonunu hafta sonunun ilk günü açmış bulunmaktayız. Dün itibariyle Tekir kapıdaki pistimizi açmıştık. Bugün itibariyle de Hisarcık ve Develi pistimizi de açmış bulunmaktayız. Şuanda 3 ana giriş kapısında da pistlerimiz açıktır. Sezonumuz herkese hayırlı olsun. Sezonun ilk gününde yoğun bir ilgi var. Hafta sonunun ilk günü olmasına rağmen gerek kızak alanlarında gerekse diğer pistlerimizde çok yoğun bir ilgi var. İlk günde ziyaretçi sayımızın 15 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sayı her geçen gün artarak devam edecek. Geçen yıl 2 milyon civarında toplam ziyaretçimiz vardı. Bu yıl bu sayıyı yüzde 10 artırıp devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.Sezonun açılmasını beklediğini söyleyen bir kayakseverde, "Aylardır karın yağmasını bekliyorum. Çok şükür yağdı. Sezonun ilk kayağını bugün yapıyoruz. Müthiş keyifli bir şey. Kayağa geçen yıl başladım. Öğrendiğimden beri 2.5 yıl hiç durmadan kaydım. Kayağı çok geç keşfettiğimi fark ettim. Erciyes'i harika buluyorum" dedi.Erciyes'in diğer tesislerden daha uygun ve daha güzel olduğunu kaydeden bir başka kayakseverde, "Bugün sezon açıldı. Bizim için çok güzel. Buranın pistleri çok geniş. Eğleniyoruz, güzel bir sezon olacak. İnşallah ülkemizin turizmi içinde güzel bir sezon olur. Burası çok kalabalık ve yoğun değil. Çok fazla pist var. Dolayısıyla farklı farklı pistleri kullanabilirler. Erciyes fiyat anlamında diğer tesislere göre daha uygun" şeklinde konuştu.Öte yandan, Erciyes'te yaşanan yoğunlukta, havadan görüntülendi.