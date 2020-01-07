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Erciyes'te tipi yolları kapattı

Kayseri'de kış turizminin yapıldığı Erciyes dağının yolları tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

07.01.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:04 Erciyes'te tipi yolları kapattı
'de kış turizminin yapıldığı dağının yolları tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

Son 2 gündür olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kayseri'de, Erciyes dağı tipi ve kuvvetli rüzgardan dolayı ulaşıma kapatıldı. Kar kalınlığının 1.5 metreye ulaştığı ve kuvvetli rüzgardan dolayı tipinin olduğu belirtilen yol, polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatılarak gelen araçlar geri gönderilirken, karayolları ekipleri de iş makineleriyle kapanan yolları temizlemek için çalışıyor.

Erciyes Kayak Merkezinde Kayak Antrenörlüğü yapan Veysel Değirmenci, "İznimiz olmasına rağmen yukarı çıkamadık. Yolda aşırı bir rüzgar var ve kar kalınlığı bizim gördüğümüz kadarıyla 80-90 santimetreye ulaşmış vaziyette. Yol kötü olunca biz de dönmek zorunda kaldık. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün uyarıları doğrultusunda yarın da kar yağışı bekleniyor Erciyes'te. Emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden burada vatandaşın güvenliği için bekliyorlar. Vatandaşlarımız da emniyet güçlerimizin ve meteorolojinin verdiği talimatlara uyarak hareket ederlerse bir problem olmadan bu durumu atlatırız diye düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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