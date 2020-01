Erciyes'te turistlerin işini kolaylaştıracak protokol

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Erciyes Kayak ve Turizm Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, 5 yabancı dil bölümünde okuyan öğrenciler yarı zamanlı, bu bölümlerden mezun olan öğrenciler ise tam zamanlı olarak Erciyes'e gelen yabancı turistlere rehberlik edecek.



Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te turistlerin rahat gezebilmeleri ve 6 bin yıllık geçmişi olan Kayseri hakkında bilgi alabilmeleri için protokol imzalandı. ERÜ ile Erciyes Kayak Merkezi arasında imzalanan protokol kapsamında, ERÜ'de Çin Dili Edebiyatı, Kore Dili Edebiyatı, Japon Dili Edebiyatı, Rus Dili Edebiyatı ve İngiliz Dili Edebiyatı bölümü öğrencileri yarı zamanlı olarak, bu bölümlerden mezun olan öğrenciler ise tam zamanlı olarak Erciyes'te turistlere rehberlik edecek.



Protokolün imza töreninde konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi şehrimizin her sorunuyla ilgilenen bir üniversitedir. İlk rektörlüğe başladığımda Cumhurbaşkanımızın da katıldığı törende şunu ifade etmiştik. Biz kampüste üniversitede değil, sahada üniversite olacağımızı söylemiştik. Bunu her alanda uygulamaya çalışıyoruz. Biz bunu yaşatmaya çalışıyoruz ve yaşattığımızı da düşünüyoruz. Bugünde bunlardan bir tanesine imza atacağız. Erciyes Üniversitemizde özellikle Çin Dili Edebiyatı, Kore Dili Edebiyatı, Japon Dili Edebiyatı, Rus Dili Edebiyatı ve İngiliz Dili Edebiyatı gibi gerçekten kendini kanıtlamış bölümlerimiz var. Buralarda da nitelikli öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz mevcut. Özellik son yıllarda Erciyes'te dağ turizmi çok ciddi safhalara geldi. Biz burada üniversite olarak Erciyes AŞ'nin yanında olacağız. Hem üniversitemizin öğrencilerine büyük bir katma değer sağlayacak hem de Erciyes AŞ'ye büyük bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Özellikle yabancı dillerde öğretim gören öğrencilerimiz veya mezun olan öğrencilerimiz, gerekirse akademisyenlerimiz bu protokol çerçevesinde Erciyes'te özellikle turistlerimize yönelik çalışmalar yapacaklar. Erciyes AŞ öğrencilerimizi yarı zamanlı, mezunlarımızı tam zamanlı bir iş ortamı hazırlayacak. Bu şekilde hem turizme katkı sağlamış olacağız hem de şehrimizin gelişmesine katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı da, "Bugün Erciyes ailesi olarak manalı bir çalışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Erciyes Kayak ve Turizm Merkezi Büyükşehir Belediyemizin vermiş olduğu destek ile son yıllarda ok ciddi bir turizm potansiyeline ulaştı. Artık dağımızda adeta Birleşmiş Milletler gibi çok sayıda milletten ve ülkeden yabancı misafir ağırlıyoruz. Charter seferler ile binlerce kayakçı Erciyes'e gelip kayak yapıyor. Kayseri'ye inip şehrimizin 6 bin yıllık medeniyet tarihini görme fırsatını elde ediyor. Şehrimize çok ciddi bir ekonomik ve sosyo kültürel katkıda bulunuyor. Dolayısıyla bizimde özellikle son yıllarda yabancı dil bilen hizmet üretecek personel ihtiyacımız arttı. Biliyorsunuz ki; üniversite sanayi işbirliği çok konuşulan ve ülkemizde de istediği başarıyı elde edemeyen bir konudur. En azından turizm boyutunda üniversitemizdeki o gelişmiş alt yapıyı bizlerde Erciyes Kayak Merkezi'nde değerlendirmek istedik. Üniversitemiz bünyesinde hem Turizm Fakültesi hem Fen Edebiyat Fakültemize bağlı çok sayıda dil eğitimi veren bölümümüz var. Dolayısıyla bizim buradaki ihtiyacımızı üniversiteden çok rahat temin edebileceğimiz düşüncesiyle bölümlerle irtibata geçtik" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA