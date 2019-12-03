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Erciyes'te yeni kayak sezonu hazırlıkları

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.

03.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:46Erciyes'te yeni kayak sezonu hazırlıkları
'nin önemli kayak merkezlerinden 'te, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yoğun bir çalışma yürütülüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te incelemelerde bulundu.
Kar yağışı sonrası Erciyes'in durumunu gören ve Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile görüşen Büyükkılıç, pistlerdeki çalışmaları da takip etti.

Bu yıl Erciyes'te bereketli bir sezonun geçmesini beklediklerini ifade eden Büyükkılıç, kayak sezonunun hafta sonu açılması için yağan karın yetersiz olduğunu ancak 154 suni karlama makinesinin yoğun bir şekilde çalıştığını kaydetti.
Pistler bölgesinde kar üretiminin devam ettiğini aktaran Büyükkılıç, hava şartlarında olağanüstü bir durumun olmaması halinde hafta sonu kayak sezonunu açacaklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Erciyes, Güncel

Kaynak: AA

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