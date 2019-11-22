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Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı

Erciyes'te geceleri hava şartlarının müsait olmasıyla birlikte karlama çalışmalarına başlandı.

22.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:09Erciyes'te yeni sezon için suni kar üretimi başladı
'te geceleri hava şartlarının müsait olmasıyla birlikte karlama çalışmalarına başlandı. Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 suni karlama makinesi saatte 65 metreküp kar üretiyor.

Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla dünyanın sayılı kayak merkezleri arasına giren Erciyes'te yeni sezon için çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde karlama çalışmalarına başlandı. Kasım ayının ortalarından itibaren hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına inmesiyle birlikte suni kar makineleri çalıştırıldı. 154 suni kar makinesi geceleri çalışarak kar üretiyor. Yapılan çalışmalarda saatte 25 metreküp su tüketerek 65 metreküp civarında kar üretimi gerçekleştiriliyor. Suni karlama makineleri tarafından üretilen karlarla kar yağışı olmaması halinde dahi Aralık ayında kayak sezonu açılacak. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: İHA

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