Erciyes'te Yetişen Sporculardan 180 Madalya

Kayseri Erciyes
AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü sporcularının, son 7 yılda ulusal ve uluslararası alanda katıldıkları organizasyonlarda 180 madalya kazandığı bildirildi. Erciyes
AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kış sporlarının gelişmesi adına her yıl altyapıdan genç yetenekleri keşfeden Kayseri Erciyes
AŞ Kış ve Doğa Sporları Kulübü geleceğin yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyor.
Uluslararası standartlardaki pistleri ve tesisleri ile dünya çapında kış sporları ve turizm kompleksi haline dönüşen, 3 bin 917 rakımlı Erciyes'te yetişen 85 sporcu, snowboard, kayak, biatlon gibi çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası sportif organizasyona katılarak birçok dereceye imza attı.
Bu sporcular, son 7 yılda, Snowboard Türkiye
Şampiyonası, Avrupa
Şampiyonası, EYOF - Avrupa
Gençlik Olimpik Kış Festivali gibi çeşitli organizasyonlarda şimdiye kadar 180 madalya kazandı.
Spor
Kaynak: AA