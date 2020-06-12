Erciyes'teki hortum ilginç görüntü oluşturdu

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

12.06.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:30
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde ortaya çıkan hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Erciyes'te iki gündür yer yer etkili olan yağış sırasında oteller bölgesinde hortum oluştu.
Cep telefonuyla kaydedilen hortum, oteller bölgesinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Tekir Göleti'ne kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, hortumla ilgili, "Erciyes Dağı'nda, dağdaki su yüzeyinin üstünde oluşan cumulonimbüs bulutu (kümülüs bulutlarının dikey gelişerek büyümesiyle oluşan konvektif fırtına bulutu) nedeniyle söz konusu hadise meydana gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu. Erciyes’teki hortum ilginç görüntü oluşturdu

Kaynak: AA

Etiketler: Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Maçka Parkı’nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı Haber
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen’den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Haberler››Güncel››Erciyes'teki hortum ilginç görüntü oluşturdu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:39: Mardin'de 700 yıllık medresede sosyal mesafe ile cuma namazı kılındı - Haber 14:39: Sağlık çalışanları Kapadokya'daki Uçhisar Kalesi'ni ücretsiz gezebilecek - Haber 14:39: Antalya'da açık spor alanları yenilendi - Haber 14:38: Başkan Yalçın muhtarlarla buluştu - Haber 14:37: Viranşehir'de 2 aile arasında arazi kavgası: 6 yaralı, 4 gözaltı - Haber 14:13: Yan yana saf tutan yüzlerce kişi Mahmutbey Stadyumu'nda Cuma namazı kıldı - Haber 14:10: Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi - Magazin 12:32: Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı - Haber 11:46: Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı - Haberler 11:43: 10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi - Haber