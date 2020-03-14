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Erciyes'teki mekanik tesisler dezenfekte edildi

Erciyes'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.

14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:20
Erciyes 'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.
Türkiye 'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Erciyes AŞ yetkilileri, tatilcilerin kullandığı başta gondol ve teleferik olmak üzere mekanik tesisleri ilaçla dezenfekte etti. Erciyes'teki mekanik tesisler dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Erciyes, Güncel

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