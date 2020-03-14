Erciyes'teki mekanik tesisler dezenfekte edildi
Erciyes'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.
14.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:20
Erciyes 'teki mekanik tesisler, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlandı.
Türkiye 'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Erciyes AŞ yetkilileri, tatilcilerin kullandığı başta gondol ve teleferik olmak üzere mekanik tesisleri ilaçla dezenfekte etti.
Türkiye 'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te, Kovid-19'u önleme tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi yapıldı.
Erciyes AŞ yetkilileri, tatilcilerin kullandığı başta gondol ve teleferik olmak üzere mekanik tesisleri ilaçla dezenfekte etti.
Kaynak: AA
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