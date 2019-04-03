Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi Tarafından Akademisyenlere Yönelik Kariyer Toplantıları...

Kaynak: İHA

Erciyes Teknopark Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Erciyes Üniversitesi'nde Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanında çalışan Erciyes Üniversitesi akademisyenlerine yönelik kariyer toplantıları düzenlenmeye başlandı.Düzenlenen kariyer toplantıları ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Recai Kılıç şunları söyledi: " Erciyes Üniversitesi akademisyenlerinin proje yazma süreçlerini desteklemek adına dört ayrı bilim dalında kariyer toplantıları organize ettik. Bilgilendirme toplantıları araştırmacılarımızın proje destekleri, patent ve girişimcilik başlıklarında bilinçlerinin ve farkındalıklarının arttırılması adına Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi'nin konusunda uzman personeli tarafından gerçekleştirilmektedir.Erciyes Üniversitesi Ankara, İstanbul ve İzmir illeri dışında Türkiye'de araştırma üniversitesi olarak belirlenen 10 üniversite içerisinde Anadolu'da bu kategoriye girebilen tek üniversitedir. Akademisyenlerimizin bu amaca hizmet ederek çalışabilmeleri adına her türlü zemini oluşturmaya özen gösteriyoruz.Üniversitemizin en önemli hedefleri arasında yer alan araştırma ve inovasyon süreçlerini aktif şekilde yürütmek adına araştırmacılarımıza yönelik bu tür bilgilendirme toplantılarını düzenlemeye devam edeceğiz." - KAYSERİ