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Erciyes Teknopark, İpek Yolu Yüksek Teknoloji Birliği'ne Türkiye'den katılan ilk üye oldu

Erciyes Teknopark, İpek Yolu Yüksek Teknoloji Parkları Birliği'ne Türkiye'den katılım gösteren ilk üye olarak önemli bir başarıya imza attı.

17.10.2019 10:55Erciyes Teknopark, İpek Yolu Yüksek Teknoloji Birliği'ne Türkiye'den katılan ilk üye oldu
Erciyes Teknopark, İpek Yolu Yüksek Teknoloji Parkları Birliği'ne Türkiye'den katılım gösteren ilk üye olarak önemli bir başarıya imza attı.

Erciyes Teknopark'ın elde ettiği bu başarı ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:

"Silk Road High Science and Technology Park Association" yani Türkçe ismiyle "İpek Yolu Yüksek Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği'ne" Türkiye'den ilk kez Erciyes Teknopark katıldı. 2018 Eylül'de görüşmelere başladığımız birlik ile 2019 Şubat ayında tüm prosedürleri tamamladık. İpek Yolu Yüksek Teknoloji Parkları Birliği'nin Gürcistan Tiflis'te düzenlenen olağan yıllık toplantısında da birliğe Türkiye'den ilk katılan üye olarak üyelik belgemizi aldık. Bu yıl Gürcistan Ulusal Bilimler Akademisi ev sahipliğinde düzenlenen birliğin olağan "İpek Yolu Yüksek Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği Yıllık Zirve Toplantısı'na" katılarak imza töreninde katılım belgemizi aldık. Çin Halk Cumhuriyeti'nden, Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Rusya'dan üyeler, devlet yetkilileri ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı toplantıda önemli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı global pazarlarda başarılı olabilmek için rekabet ortamının iyi tanınması ve doğru adımların atılması gerekir. Bölgemizdeki firmaların uluslararası pazara açılmaları adına oldukça kritik olan bu üyeliğin gelecek dönemde önemli başarılara imza atacağına inancımız tamdır." - KAYSERİ

İpek Yolu, Erciyes, Türkiye, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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