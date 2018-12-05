Erciyes Teknopark'ta Mühendis Çırak Akademisinin İkincisi Başlıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:27



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:27

Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliği ile teknoloji tabanlı firmaların yetişkin personel kapasitesinin arttırılması, üniversite öğrencilerinin yetiştirilerek bu firmalarda yarı zamanlı/tam zamanlı istihdamının sağlanması amacıyla düzenlenen Mühendis Çırak Akademisi'nin ikincisi başlıyor.Bu eğitim kapsamında ilk olarak bölgedeki yazılım firmalarının birçoğunun ihtiyaç duyduğu orta seviyede C# ve Java programlama konusunda eğitimler düzenlenecektir. Mühendis Çırak Akademisi programı ve eğitim içeriği ile ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç şunları söyledi:"İlkini ocak ayında düzenlediğimiz mühendis çırak akademisi programından oldukça güzel dönüşler aldık. Bu doğrultuda ORAN Kalkınma Ajansı ile de iş birliği içinde, firmaların ihtiyaç duyduğu alanları belirleyerek nitelikli personel talebinin karşılanması amacıyla Mühendis Çırak Akademisi programının ikincisini başlattık. Erciyes Teknopark A.Ş. 30-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında Malta'da düzenlenen Avrupa Çıraklık Birliği Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda Avrupa Çıraklık Birliği'ne üye olan ilk Türk şirketi olmuştu. Avrupa Çıraklık Birliği'ne üyeliğimizle birlikte iş yeri temelli çıraklık eğitimi üzerine çalışmalarımızı gerçekleştirme kararı aldık. Bölgede hızlıca gerçekleştirilebilecek kendimize özel modeller geliştirdik. Bu kapsamda da Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan, 5 hafta boyunca sürecek olan Mühendis Çırak Akademisi programı kapsamında teknopark firmalarının ortak ihtiyacı olan C# ve Java programlama dili alanında orta seviyeden ileri seviyeye kadar eğitim almış, firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik elemanlar yetiştireceğiz. Bu proje ile aynı zamanda Erciyes Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ndeki yazılım firmalarının büyüme hızı açısından yeni mezunlara harcanan yatırım bedelinin düşürülmesi de hedeflenmekte, istihdama katkı amaçlanmaktadır. Erciyes Teknopark olarak bölgedeki yetişmiş, nitelikli personel sayısını artırma konusunda uygulamalı eğitim programlarına son derece önem verdiğimizi ve bu tür eğitimleri belirli aralıklarla düzenleyeceğimizi belirtmek isterim." - KAYSERİ