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Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden 39 dilde "evde kal" çağrısı

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrenim gören 62 yabancı öğrenci, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 39 dilde "evde kal" çağrısı yaptı.

29.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 15:40
Erciyes Üniversitesi öğrencilerinden 39 dilde
Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) öğrenim gören 62 yabancı öğrenci, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 39 dilde "evde kal" çağrısı yaptı.
ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) ile Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) iş birliğinde hazırlanan videoda 62 yabancı öğrenci, 39 dilde "evde kal" mesajı verdi.
Kazak, Gürcü, Afgan ve Ruandalı öğrenciler başta olmak üzere 62 yabancı öğrenci, çekilen videoda hem kendi dillerinde hem de Türkçe hazırladıkları pankartlarla koronavirüs salgınından korunmak için "evde kal" çağrısında bulundu.
ERSEM, TÖMER ve ERÜ'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, yoğun ilgi gördü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Kaşgarlı Mahmut, Güncel

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