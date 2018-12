Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 50 Yaşında

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:40

Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak 1968 yılında açılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Gevher Nesibe Tıp Fakültesi'nin 50. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Törende konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, köklü bir geçmişe sahip olan Tıp Fakültesinin 50. yılını kutladı.Sağlıkçılara, doktorlara her türlü desteğin verilmesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, Tıp Fakültesinde bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür etti.ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da kentin sağlık alanında geçmişinin eskilere dayandığını, şu an Selçuklu Müzesi olarak faaliyet gösteren Gevher Nesibe Şifahanesinin de kentte bulunduğunu aktardı.Çalış, "800 yıllık bir birikim söz konusu. Sağlıkta, eğitimde üniversitemiz hep ön sıralarda yer almıştır. Daha da iyi yerlerde olmak için çabalayacağız. Hayırseverlerimizin desteği fakültemizi ve üniversitemizi bugünkü haline getirmiştir. Her binada, her birimde bir hayırseverimizin adını görmek mümkündür. Bizler hedef büyütmeye devam edeceğiz." dedi.Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu da fakültenin tarihiyle ilgili bilgi verdi.Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak açılan Gevher Nesibe Tıp Fakültesinin 1982 yılında Kayseri'de hizmet vermeye başladığını anlatan Poyrazoğlu, "Şu an eski mezunlarımız da bu çatı altında, yeni öğrencilerimiz de ayrıca fakültemize büyük destek veren hayırseverlerimiz de bu çatı altında. Hepsine çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.Konuşmaların ardından fakültesinde görev yapan eski dekanlara, ERÜ'nün eski rektörlerine ve hayırseverlere plaket verildi.Törene Sağlık Bakan yardımcıları Muhammet Güven ve Emine Alp Meşe ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Fahrettin Keleştemur da katıldı.