Erciyes Yeni Sezona Hazırlanıyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:34

Erciyes'te kış sezonu öncesi planlama toplantısı yapıldı. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te kış sezonunu bu ayın ortasına kadar açmayı planladıklarını açıkladı.Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımlarıyla dünya standartlarında kış turizm merkezi haline gelen Erciyes, önümüzdeki günlerde açılacak olan yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi yapılan planlama toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili daire başkanları, Erciyes A.Ş., Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma ve AFAD yöneticileri katıldı. Toplantıda sezon boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması için alınabilecek tedbirlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.Yapılan toplantı ve yeni sezon ile ilgili bilgiler veren Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Murat Cahid Cıngı, her yıl sezon başında Erciyes'te iştigal sahası olan kurumların bir araya gelmesiyle kışa hazırlık toplantısı yaptıklarını belirtti. Kışın meydana gelebilecek problemlerle ilgili sezon başında tedbirler aldıklarını ifade eden Cıngı, "Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleri, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma Erciyes'e yoğun hizmet veriyor. Milyonlara ulaşan sayıda insanların bir bölgede bulunması asayişten sağlığa birçok konuda hizmet gerektiriyor. Bu toplantıda görev taksimatı yapıp fikir alışverişinde bulunuyoruz. Erciyes'e tüm devlet kurumlarımız sahip çıkıyor ve herkes bütün gayretini göstererek Erciyes'e gelen misafirlerimizin huzur içinde, keyifli zaman geçirmesi için çalışıyor. Artık Erciyes'te tüm dünyadan çok yoğun turist misafir etmeye başladık. Dolayısıyla bu durum bizi alt ve üst yapıyla ilgili hizmetler konusunda daha fazla teyakkuza geçiriyor. Yurt dışından gelen misafirlerimizin döndüklerinde buradan sitayişle bahsetmeleri için çalışıyoruz" dedi.Huzurlu bir kış sezonu temennisinde bulunan Dr. Murat Cahid Cıngı, suni karlama üniteleriyle ana pistleri hazır hale getirerek Erciyes'te yeni sezonu bu ayın ortasına kadar açmayı planladıklarını kaydetti. - KAYSERİ