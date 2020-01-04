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Ünlü tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti

Süha Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla usta tiyatrocu Ercüment Doğan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Doğan, yarın Yalova'da son yolculuğuna uğurlanacak.

04.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.01.2020 15:31

Usta oyuncu Nejat 'un oğlu Süha Uygur, sosyal medya hesabı 'dan Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Ercüment Doğan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

55 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çiçek Taksi, 7 Numara, Ekmek Teknesi gibi efsaneleşmiş dizilerde rol alan Ercüment Doğan, 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi veren Süha Uygur ise yaptığı paylaşımda "Tiyatro sanatçısı 35 yıllık arkadaşım Ercüment Doğan'ı kaybettik... Cenazesi 5 Ocak Pazar günü öğlen vaktinde Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy içindeki camiden kalkacaktır... Tüm sevdiklerine ve sanatçı arkadaşlarımıza duyurulur... Hepimizin başı sağ olsun..." dedi.

ERCÜMENT DOĞAN KİMDİR?

Ercüment Doğan, 1965 yılında İstanbul'da doğdu. 1989 yılında kurduğu 5 Taş Çocuk Tiyatrosu ile hemoyunculuğa hem de prodüktörlüğe başladı. Büyük emek vererek başladığı oyunlarını Anadolu'nun neredeyse tüm şehirlerinde sergiledi. Bununla yetinmeyen Doğan, oyunlarını yurt dışında da sergiledi.

1998 yılında sanat yönetmeni olduğu Bahçelievler Kültür Merkezi adını Tiyatro severlere duyurmak ve İstanbul'a yeni bir Tiyatro salonu kazandırmak için kolları sıvayan Ercüment DOĞANAnnem 40 yaşında Babaannem 20 adlı oyunda öküz Behçet ve yavru Şakir, Bahri BEYAT'ın sahneye koyduğu Laçka adlı oyunda Aşçıbaşı Yaşar, Çetin AKÇAN'ın sahneye koyduğu Gel de Çık İşin İçinden adlı oyunda George Pigdon, Şaşkın Koca adlı oyunda Haldun Dandun, Hanımlar&Beyler adlı oyunda da 7 farklı karakteri canlandırmıştır. …ve 50 metre yükseklikten içi su dolu konserve kutusuna balıklama atlamak, Levent Kırca'nın yönettiği, Grup Gündoğarken'in oynadığı Her şey şahane adlı oyunların yapımcılığını üstlenmiştir.

2001 yılında Avrupa Birliği Türkiye'nin en iyi çocuk Tiyatrosu ödülünü alan Ercüment Doğan, Mercan Kolye, Eyvah Kızım Büyüdü, Avcı, Evdeki Yabancı,Çiçek Taksi, 7 numara, Tatlı Hayat, Patron Kim ?, Evli ve Çocuklu, Ekmek Teknesi, Çat Kapı, Acemi Cadı gibi dizilerde rol aldı. Yarım Elma adlı dizide kurye Yılmaz, Hastayım Doktor adlı dizide deli Ferman, Serseri Aşıklar adlı dizide tamirci Ramo, MED Yapım prodüksiyonu Sahte Nişanlım ve Sihirli Annem dizisinde Kuyumcu Rıza olarak yer alan Doğan, Ömerçipadlı sinema filmi ile birçok reklam filminde rol almıştır.

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Ünlü tiyatro oyuncusu Ercüment Doğan hayatını kaybetti

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ADINIZI YAZIN: Allah rahmet etsin, ,
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KUZEYİN UŞAĞI: ALLAH rahmet eylesin. mekanı cennet olsun. .
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SAHİL KAHVE SAKİNİ: Amin, Allah rahmet eylesin inşallah
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