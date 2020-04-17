Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı

Koronavirüs tedavisi için günlerdir laboratuvarda çalışan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü tedavi edecek ilacın adının Dornaz Alfa olduğunu söyledi. Ovalı, "1 aydır çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. Acilen Dornaz Alfa klinik testlere alınmalı" dedi.

17.04.2020 00:23 | Son Güncelleme: 17.04.2020 00:55

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, 23 Nisan'da ismini duyurmayı planladığı ilacın büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu.

İLACIN ADI DORNAZ ALFA

Çalışmaları Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ve Twitter hesabından son dakika açıklaması yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın tedaviye kullanılmaya başlanabileceğini ve ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu açıkladı.

"ACİLEN KLİNİK TESTLERE ALINMALI"

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs ilacıyla ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran sözler paylaştı. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı." ifadelerini kullandı.

Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, acilen klinik testlere alınmalı

2 GÜN ÖNCE YAPTIĞI AÇIKLAMADA 23 NİSAN'I İŞARET ETMİŞTİ

2 gün önce Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Ovalı, 1961 yılında Kırklareli Babaeskide dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliğine ise 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı
Etiketler: Koronavirüs, 23 Nisan, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecekErcüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar (7)
TAKAVİT:yalanin kilosu kac para????????? dunya su anda yok diyor piyasada olan mevcut ilaslari deneyiyoruz diyor bizimkiler fasa fiso caniniz oynamak isdiyorsa ana okulunun kum havuzuna gidin orda oynayin
Cevap Yaz 64 2
TAKTİK:Ercüment hocaya sahip çıkın valla asi tutarsa yedirmezler
Cevap Yaz 1 38
MEHMET:allah razı olsun inşallah başarır
Cevap Yaz 1 39
RAMİZ KARAESKİ:hadi inşallah
Cevap Yaz 0 33
ÇOK SUKUR:Çok sukur
Cevap Yaz 1 28
YUSUF:Ikinci bir Isparta uçak olayı yaşamak istemiyoruz. Bu gibi değerlerimiz için çok özel güvenlik önlemleri alınmalıdır. Dostumuz dan çok düşmanımız olan bir ülkeyiz. Umarım yetkililer gereken tedbirleri alırlar. Parma Industrisi para için herşeyi yapar.
Cevap Yaz 0 44
ARİF:Hemen alin testlere baslayin,hastaneler korona kayniyor,3-5 kiside deneyin.Hem dikkat edin formulu kimseye kaptirmayin.Ulke it cakal ajan dolu.Simdiden pesinize dusmusturler bile
Cevap Yaz 0 36

Sağlık Manşet

Haberler

Ercüment Ovalı paylaştı, herkes merak ediyor: Dornaz Alfa ilacı nedir? Haberler
Ercüment Ovalı paylaştı, herkes merak ediyor: Dornaz Alfa ilacı nedir?
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Haberler
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Erdoğan, Rize’de öldürülen Gamze Pala’nın ailesi ile görüştü Haberler
Erdoğan, Rize'de öldürülen Gamze Pala'nın ailesi ile görüştü
Alanyaspor’dan Beşiktaş’ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama Haberler
Alanyaspor'dan Beşiktaş'ın tazminat ödeyeceği iddialarına yalanlama
Haberler ›› Sağlık ››Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı açıklaması: O kadar etkili ki hayat kurtarabilir, Dornaz Alfa acilen klinik testlere alınmalı - Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

01:40: Ankara'da alacak verecek kavgası: 1 ölü - Haberler 01:31: E-5'te feci kaza: 5 yaralı - Haberler 01:06: Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran korona virüs ilacı açıklaması - Haberler 01:02: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa ilacı nedir? 00:54: TBMM'nin çalışmalarına ara vermesine dair karar Resmi Gazete'de - Haberler 00:53: Apple Kulak Üstü Kulaklıklar: Sesin Sıfır Noktası - Haberler 00:26: Arkadaşların silahlı kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı, 2 gözaltı - Haberler 00:12: Sokağa çıkma yasağı öncesi oluşan görüntülerin simgesi olan Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi