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Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve günlerdir çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" dedi.

15.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:28

Koronavirüs aşısı geliştirmek için ekibiyle birlikte laboratuvarda kendini karantinaya alan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan Türkiye'yi heyecanlandıran yeni bir açıklama daha geldi.

23 NİSAN'I İŞARET ETTİ

Hürriyet gazetesinden Nedim Şener'e açıklamalarda bulunan Ovalı, "Sadece bir ay içinde tüm dünya çalışmalarımızla nereye vardığımızı 23 Nisan'da görecek" ifadelerini kullandı.

5 ÖNERİ SUNDU, 4'Ü KULLANILIYOR

Ovalı, 11 Mart'ta ilk vakanın tespit edilmesinden sonra Sağlık Bakanlığı'na beş öneri sunmuş ve bunların dördü tedavilerde kullanılıyor.

O öneriler şunlar;

1- Kök hücrelerin COVID-19 pnömonisinde kullanılması.

2- IL-6 engelleyicisinin COVID-19 tedavisinde yer alması.

3- Bağışıklık sistemi düşük olanlarda özel olarak virüse karşı üretilmiş T lenfositlerinin kullanılması.

4- Bağışık plazmalarının hızla devreye alınması.

5- Hızla önleyici aşının geliştirilmesi.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Ovalı, 1961 yılında Kırklareli Babaeskide dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliğine ise 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Ercüment Ovalı’dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek
Etiketler: Ercüment Ovalı, Koronavirüs, 23 Nisan, Sağlık, Güncel

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Yorumlar (37)
YOK YA:22 veya 24 nisan olmazmi neden 23 nisan
Cevap Yaz 1 0
BAK:TRAKYA DAN ATATATÜRK GIBI BIRI DAHA GELIYOR INSALLAH
Cevap Yaz 0 1
DUCİN:yine bir kurtarıcı trakyadan cıkıyor kardeşim
Cevap Yaz 0 4
WWWWWWWW:Atma Ziya Bu koyunlara yazik
Cevap Yaz 3 0
DADAŞ:Hocam ALLAH yar ve yardımcınız olsun. Allah ilminden ilim ihsan etsin . Umutla doğan güneşli günlere sizi ve ekibinizi öncü eylesin.
Cevap Yaz 0 3
KOMODO EJDERİ:BENİ TÜRK HEKİMLERİNİ EMANET EDİNİZMUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Cevap Yaz 17 93
MAMO:beni osmanlı hekimlerine
15 6
BELÇİKALI:Seni Komodo ejderi parcalasin emi
6 6
TÜRK:Herşeyi de Mustafa Kemal''e Bağlamayın. Bizim Tek Lideriniz Hz. Muhammet SAV.
55 71
MUTLU:Değerli Hocamız bence devlet koruması altına alınmalı.
Cevap Yaz 2 94
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