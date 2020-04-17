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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın "Acilen klinik testlere alınmalı" dediği Dornaz Alfa ilacı nedir?

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini günlerdir laboratuvara kapatan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran bir açıklama geldi. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa isimli bir ilacın acilen klinik testlere alınması ve hastaların tedavisinde kullanılması gerektiğini ifade etti. Peki Dornaz Alfa ilacı nedir? İşte ilaç hakkında merak edilenler.

17.04.2020 01:02 | Son Güncelleme: 17.04.2020 01:15

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bin 643 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 74 bin 193'e yükseldi. Hal böyleyken, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başladı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi, koronavirüs ilacını geliştirmek için bir süredir kendilerini laboratuvara kapatmışlardı. Ercüment Ovalı, tüm Türkiye'yi heyecanlandıran haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

"ACİLEN KLİNİK TESTLERE ALINMALI"

Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs ilacıyla ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran sözler paylaştı. Ovalı, "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı" ifadelerini kullandı.

Peki Dornaz Alfa ilacı nedir? Dornaz Alfa ne için kullanılır? İşte ilaç hakkında merak edilenler.

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz Alfa, DNA'yı seçici olarak klivaj eden bir enzim olan rekombinant insan deoksiribonükleaz I'nın oldukça saf bir çözeltisidir. Dornaz alfa, kistik fibroz hastalarının balgam/ mukusunda bulunan DNA'yı hidrolize eder ve akciğerlerdeki viskoziteyi azaltır ve salgıların daha iyi temizlenmesini sağlar.

Dornaz Alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle "rekombinant human DNAz" (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA'yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla kullanılır.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

Ovalı, 1961 yılında Kırklareli Babaeskide dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesindeki eğitimini 1985 yılında, 19 Mayıs Üniversitesinde İç Hastalıkları ihtisasını 1991'de, Hematoloji üst ihtisasını 1997'de Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Öğretim üyeliğine ise 1992 yılında KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994'de doçent 1999'da Profesör unvanını aldı.Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yürütürken Ercüment Ovalı, 1 Aralık 2010'dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Mesul Müdürü görevine getirildi. 370'den fazla yayına sahip olan bilim insanı, son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamasıyla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın ’Acilen klinik testlere alınmalı’ dediği Dornaz Alfa ilacı nedir?
Etiketler: Ercüment Ovalı, Güncel

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