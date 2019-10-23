Erdal Aksünger "PYD terör örgütü değildir" dedi, programda büyük tartışma yaşandı!

CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için "terör örgütü değildir" açıklaması yaptı.

CNN Türk'teki Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışıldı. CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönemİzmir Milletvekili Erdal Aksünger, skandal ifadelere imza attı.

"PYD BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Ahmet Hakan'ın açık açık olarak sorduğu "YPG terör örgütü mü sorusuna" Erdal Aksunger, PKK terör örgütüdür, PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.

AHMET HAKAN TARTIŞMAYA MÜDAHALE ETTİ

Tarafsız Bölge programının sunucusu Ahmet Hakan, Erdal Aksünger'in yanına kadar gelerek yaşanan tartışmaya müdahale etti.

ERDAL AKSÜNGER KİMDİR?

24.Dönem CHP İzmir Milletvekili olan Erdal Aksünger, TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu üyesi ve Komisyonun Parti sözcülüğü görevinde de bulundu.

Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından 2012 Yılı'nın En İyileri Ödül Töreninde, ve 2014 Yılı Telekomcular Derneği Ödül Töreninde Yılın Siyasetçisi Ödülüne layık görüldü.

Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinde de bulunan Aksünger, 16-17 Ocak 2015 Tarihinde gerçekleşen CHP'nin 35. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne seçildi. Parti politikalarının uygulamasında en üst parti organı olarak çalışacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek, Genel Başkan Yardımcısı oldu.