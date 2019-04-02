Erdal Akyüz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YALOVA ÇİFTLİKKÖY belediye başkan adayı olan Erdal Akyüz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YALOVA ÇİFTLİKKÖY ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Erdal Akyüz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YALOVA ÇİFTLİKKÖY adayı Erdal Akyüz kimdir? BTP YALOVA ÇİFTLİKKÖY adayı Erdal Akyüz yüzde kaç oy aldı?

Erdal Akyüz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YALOVA ÇİFTLİKKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdal Akyüz ÇİFTLİKKÖY ilçesinde % 0,19 oranında oy almıştır. ÇİFTLİKKÖY ilçesinde % 0,19 oranında oy olan Erdal Akyüz adlı BTP adayı toplamda 33 adet oy sayısına ulaştı.

YALOVA ÇİFTLİKKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.