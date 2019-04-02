Erdal Alkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Erdal Alkan oldu. Saadet Partisi adayı Erdal Alkan, Mersin büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Mersin büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Erdal Alkan ile ilgili seçim sonuçları ve Mersin büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı Erdal Alkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Mersin büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Mersin aday yarışı ve Mersin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Mersin Seçim Bilgileri

Mersin büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 4.155 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 4.155 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Mersin büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,29 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Mersin büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.282.874 olduğu belirlendi.

Mersin büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1.094.216 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erdal Alkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Mersin büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdal Alkan, Mersin yarışında % 0,68 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Erdal Alkan toplamda 7.201 adet oy sayısına ulaştı.

Erdal Alkan Kimdir?

1977'de Adıyaman'da doğdu. Avukatlık yapıyor. Evli ve 3 çocuk babası.

Saadet Partisi Mersin büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.