Erdal Arıkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan oldu. AK Parti adayı Erdal Arıkan, Bingöl belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bingöl belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan ile ilgili seçim sonuçları ve Bingöl belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bingöl belediye başkan adayı Erdal Arıkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bingöl belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bingöl aday yarışı ve Bingöl seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bingöl Seçim Bilgileri

Bingöl belediyesi için toplam sandık sayısının 224 olduğu belirlendi.

Bingöl belediyesi için açılan sandık sayısının ise 224 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bingöl belediyesi için katılım oranının ise % 72,06 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bingöl toplam seçmen sayısının ise 73.020 olduğu belirlendi.

Bingöl belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 52.621 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdal Arıkan, Bingöl yarışında % 38,60 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Erdal Arıkan toplamda 18.954 adet oy sayısına ulaştı.

Erdal Arıkan Kimdir?

Bingöl'de 1970 yılında doğan Arıkan, ilk ve orta öğrenimini Bingöl'de tamamladı. Dicle Universitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümünden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Milli Eğitim Vakfı Öğretmen Serkan Akyaz İlkokulunda göreve başlayan Arıkan, Bingöl'de yaklaşık 12 yıl farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Arıkan, 2010 yılında atandığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürütürken, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde AK Parti Bingöl Belediye Başkanı adaylığı için bu görevinden istifa etti. Arıkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AK Parti Bingöl belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.