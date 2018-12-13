İdam Edilişinin Yıl Dönümünde Erdal Eren Kimdir?

Henüz 17 yaşındayken, 12 Eylül Darbesinin olduğu dönemde yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren, idam edilişinin 38'inci yılında anılıyor. Peki, Erdal Eren kimdir?

ERDAL EREN KİMDİR?

Erdal Eren, 25 Eylül 1964 Giresun, Şebinkarahisar'da dünyaya geldi. Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi olan Eren, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi Sinan Suner'in 30 Ocak 1980'de MHP'li Bakan Cengiz Gökçek'in koruması Süleyman Ezendemir tarafından vurularak öldürülmesini, 2 Şubat 1980'de protesto eden 23 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

TUTUKEVİNDE İDAM EDİLDİ

Erdal Eren, protestolar sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı ve yargılanarak 19 Mart 1980 tarihinde idama mahkûm edildi. Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan karar ile 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde idam edildi.