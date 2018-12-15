17 Yaşında İdam Edilen Erdal Eren'le Son Görüşen Gazeteci Emin Çölaşan, Merak Edilen Sorunun Cevabını Yazdı

Erdal Eren'le Mamak Cezaevi'nde en son görüşen gazeteci Emin Çölaşan, Sözcü gazetesindeki köşesinde o görüşmeyi yazdı. Çölaşan,"Erdal'a askeri öldürüp öldürmediğini sorduğumda 'Ben öldürmedim' dedi." diye yazdı.

12 Eylül darbecileri tarafından yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, katledilişinin 38. Yıldönümünde anıldı. Çölaşan, Eren'le yaptığı görüşmenin detaylarını yazdı.

'BİR ASKERİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANIYORDU'

"Cezaevi komutanı albay yanımızdaydı. 'Nereye isterseniz oraya götürürüm' diyordu. En alt kattaki özel hücrelere girmek istedik. Küçük bir çocuğun, Erdal Eren'in orada yattığını biliyorduk. Bir askeri tabancayla öldürmekle suçlanıyordu ve idama mahkum edilmişti. Ve hücrenin önüne geldik. Daracık, demir parmaklıklı bir yer. İçerisi karanlık. Bir tek ampul var, o da (intihar etmesin diye) hücrenin dışında yanıyor." diyen Çölaşan şu şekilde devam etti:

Erdal Eren

"BÖYLESİNE SARI BİR BENİZ GÖRMEMİŞTİM"

"Erdal'la demir parmaklıkların önünde konuşuyoruz. Karşılıklı olarak ayaktayız. Küçük, temiz yüzlü bir çocuk. Hayatımda böylesine sarı bir beniz görmemiştim. Limon gibi. Fena oldum. Albaydan izin alıp sigara ikram ettim, içiyormuş. Paketi ona bıraktım."

'İDAM EDİLECEKSİN, NE DÜŞÜNÜYORSUN'

"Ve tam bu sırada yanımdaki foto muhabiri arkadaş ona korkunç bir soru sordu. 'Erdal birkaç güne kadar idam edileceksin, ne düşünüyorsun?'Orada düşüp bayılabilirdim.İnanın, bu abuk soruya Erdal'ın yanıt verip vermediğini anımsamıyorum. Eğer verdiyse ne dediğini duyacak durumda değildim. Zira böyle insanlık dışı bir olaya ilk kez tanık oluyordum."

"BEN ÖLDÜRMEDİM"

"Erdal'a askeri öldürüp öldürmediğini sorduğumda 'Ben öldürmedim' dedi. Albay, 'Buyurun gidelim artık' deyince bu temiz yüzlü çocuğa veda edip ayrıldık."

NE OLMUŞTU?

Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (YDGD)üyesi ve Ankara Yapı Meslek Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Erdal Eren, 30 Ocak 1980'de ODTÜöğrencisi Sinan Suner'in cenazesindeçıkan olaylarda er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Eren, 13 Aralık 1980'de yaşı büyütülerek idam edildi.12 Eylül Darbesi'nin mimarı Kenan Evren, 17 yaşındaki Erdal Eren için "asmayalım da besleyelim mi" diyerek idam çağrısı yapmıştı.