Erdal Güven: "Kanatlı Hayvan Japonya İçin Önemli Bir Pazar"

Kaynak: İHA

Japonya'nın Şifreleri ve Yaşanmış Hikayelerle Japonya Gerçeği isimli eğitim programında konuşan Erdal Güven, "Japonya artık Türkiye'den kanatlı hayvan almaya başladı. Kanatlı hayvan Japonya için önemli bir pazar" açıklamasını yaptı.Japon İş adamları ile Kültürel ve Ekonomik İşbirliği Derneği Başkanı Erdal Güven bugün TİM'de (Türkiye İhracatçılar Meclisi) yapmış olduğu toplantıda bugüne kadarki Japonya kültürü, Japonya ile ticaret konulu tecrübelerini anlattı.Yaklaşık 25 yıl Japonya'da yaşamış olan tecrübeli gazeteci, "Japonya artık Türkiye den kanatlı hayvan almaya başladı. Kanatlı hayvan Japonya için önemli bir pazar" dedi.Ayrıca Güven, Japonlara ait karakter analizleri de yaptı. Japonlarla ticaret yapmak isteyen, oraya yatırım yapmak isteyen iş adamlarına tavsiyelerde bulunan Güven, "Japonların aşırı kuralcı bir toplum, onlarla iş yapmak isteyen iş adamlarının bu kurallara uyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.Güven şu şekilde bir örnek verdi: "Bir şirketin CEO'su sizinle iş yapmak isteyebilir ama eğer o şirketin en alt seviyesinde çalışan bir işçi, sizinle alakalı CEO'ya olumsuz bir cümle kurarsa, o işi yapamazsınız. O işçi size 50 milyon dolarlık is getirebilir" şeklinde konuştu.Japonya'da uzun yıllar yaşamış olan Güven, özellikle yatırımcılara seslenirken, 2019 yılının Japonya'da Türk yılı olduğunu ve şuan oraya yatırım yapmanın doğru olduğunun önemini vurguladı.Güven, "Şuan Japonya'da şirket alma zamanı. Genç nüfusun azalması, Japonya'da yaşlı nüfusun artmasına sebep oldu. ve oradaki geri kalan genç nüfusun ise eksik olduğu için, iş yapacak kişilere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin en iyi ihracat kalemi is gücü. Benim param olsa, Türkiye'de Japonya'da is gücü yetiştirecek teknik lise açarım; Japonya'nın şuan da genç istihdama ihtiyacı var" açıklmasında bulundu.Japonya'da temizliğin önemli olduğunu vurgulayan Güven, "Japonya çok temiz ama yasalar gereği temizlik maddelerinin içerisindeki kimyasalların ülkeye girişi yasak. Bu yüzden Arap sabunu tarzı doğal ürünler görmek mümkün" dedi.Toplantıya katılan iş adamlarından şuan Japonya'da en fazla hangi sektörün iş yapıyor sorusuna yönelik cevabına karşılık Güven, "Japonya da şuan en fazla kuyumculuk sektörü is yapıyor" dedi.Bunun dışında Japonlar'ın çikolatayı çok sevdiğinden bahseden Güven, Japonya'da çikolata sektörünün fazlalığından ve kalite tutturulduğu zaman bu alanda pazar payı olduğundan bahsetti.Erdal Güven kimdir?1964, Konya doğumlu olan Erdal Güven, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Basın Yayın Bölümü'nü bitiren Güven, ayrıca Hürriyet Vakfı Erol Simavi Özel İletişim ve Eğitim Merkezi'nde gazetecilik eğitimi aldı. Üniversitede iken Hürriyet Haber Ajansı Eskişehir Bürosu'nda stajyer öğrenci olarak başladığı meslek hayatında, Hürriyet Gazetesi Ankara bürosunda muhabirlik, Hürriyet Gazetesi Tokyo temsilciliği, Hürriyet Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcılığı, Hürriyet Haber Araştırma Servisi'nde müdürlük ve köşe yazarlığı yaptıktan sonra yazılı basından televizyona geçti. Kanal D Haber Merkezi'nde haber müdürlüğü yaptı. Türkiye'ye getirdiği ilk Japon markaları HelloKitty ve Beyblade oldu. Eş zamanlı olarak Mitsubishi'nin Türkiye'de kurduğu televizyon şirketinin Genel Müdürlüğü'nü yaptı. - İSTANBUL