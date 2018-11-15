Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar'ı Aynı Sahnede Buluştu

Erdal Özyağcılar'ın Tanrı kralı, Güzin Özyağcılar'ın çok hırslı bir kraliçeyi canlandırdığı "Kral", 21 Kasım Çarşamba akşamı artısahne Mecidiyeköy'de!

Eugène Ionesco'nun yazdığı "Kral Ölüyor" oyunu, dramaturjisini ve metin çalışmasını Erdal Özyağcılar'ın yaptığı yeni uyarlamasıyla, "Kral" adıyla tiyatro seyircisiyle buluşuyor. Ebediyen yaşamak isteyen bir kralın iktidar tutkusuyla alay eden oyun, insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini, ölmemek için direnişini komik ve eleştirel bir şekilde gözler önüne seriyor.

Tiyatro Martı'nın sahneye koyduğu iki perdelik "Kral" oyununda; sarayın cerrahı, celladı ve astroloğunu Barış Kiralıoglu, kralın ikinci eşini Nihan Büyükağaç, sarayın hizmetçisini Gözde Çetiner, saray muhafızını ise Ferdi Alver canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner'in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar üstleniyor. Lale Aslan'ın dilimize çevirdiği, dekor tasarımını Cihan Aşar'ın, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı "Kral"ın reji asistanlığını ise Yasemin İçen yapıyor. Işık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisi Handan Ergiydiren imzası taşıyan oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu'ya ait.

"Kral"; 21 Kasım 2018 Çarşamba akşamı saat 20.30'da artısahne Mecidiyeköy'de izlenebilir. Oyuna ait biletler, gişeden ve Biletix'ten temin edilebilir.