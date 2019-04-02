Erdal Tezkerecioğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA GAZİPAŞA belediye başkan adayı olan Erdal Tezkerecioğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA GAZİPAŞA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Erdal Tezkerecioğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA GAZİPAŞA adayı Erdal Tezkerecioğlu kimdir? BTP ANTALYA GAZİPAŞA adayı Erdal Tezkerecioğlu yüzde kaç oy aldı?

Erdal Tezkerecioğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA GAZİPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Erdal Tezkerecioğlu GAZİPAŞA ilçesinde % 0,11 oranında oy almıştır. GAZİPAŞA ilçesinde % 0,11 oranında oy olan Erdal Tezkerecioğlu adlı BTP adayı toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA GAZİPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.