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Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız

özel açıklamalarda bulundu.

21.10.2019 10:30Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız
özel açıklamalarda bulundu. Yorucu geçen sürecin ardından güzel bir sonuç aldıklarını belirten Torunoğulları, "Camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olsun. Sayın Başkanımız zaten gerekli açıklamayı yaptı, bundan sonra biz de üstümüze düşeni yapacak ve çok çalışacağız. Kendisinin de söylediği gibi çok çalışmak ve güzel şeyler yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"İÇERİYİ GÖRMEMİZ GEREKİYOR"

Kulübün mali yapısıyla ilgili kesin bir şey söyleyemeyeceğini dile getiren Torunoğulları, "İçeriyi görmemiz gerekiyor. Tabii ki o enerji var ki geldik. Taraftarımıza ve kongre üyelerimize çok teşekkür ediyoruz, ayaklarına sağlık iştirak ettikleri için, kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bundan sonra bir devrim olacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erdal Torunoğulları'nın açıklamaları


- İstanbul

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Erdal Torunoğulları, Spor

Kaynak: DHA

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