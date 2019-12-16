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Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz

İSTANBUL-DHABeşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları sözleşmesi merak edilen genç yetenek Ajdin Hasic ile ilgili açıklama yaptı.

16.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:25Erdal Torunoğulları: Hasic için yeniden görüşüyoruz

"Santrfor transferi yapmak istiyoruz"

Ali DANAŞ - İSTANBUL-DHA

Beşiktaş Kulübü Transferden Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları sözleşmesi merak edilen genç yetenek Ajdin Hasic ile ilgili açıklama yaptı.

Hasic ile önceki yönetimin yaptığı anlaşmayı yeniden revize etmek için görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Torunoğlları, "Hasic ile önceki yönetim 2 milyon Euro imza parası üzerinden anlaşma yapmış. Biz Hasic'i istiyoruz ancak bu sözleşmenin daha makul bir rakama çekilmesi için kendi tarafıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Bir de şu var; devre arasında 14 yabancıdan bir kontenjan boşaltırsak, bu hakkımızı santrfor transferinden yana kullanmak önceliğimiz olur. Bu yüzden Hasic konusu henüz tam bir netliğe ulaşmış değil" diye konuştu.



Beşiktaş Spor Kulübü, Erdal Torunoğulları, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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