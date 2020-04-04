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Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dorukhan Toköz'ün menajerinin geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını duyurmasıyla alakalı, "Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun...

04.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:25
Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, Dorukhan Toköz'ün menajerinin geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulüple sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamadığını duyurmasıyla alakalı, "Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir" dedi.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Erdal Torunoğulları imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Futbolcumuz Dorukhan Toköz hakkında son günlerde kamuoyunu meşgul eden haber ve açıklamalar nedeniyle açıklama yapma gereği doğmuştur. Futbolcumuz ile sözleşmemizin bitmesine neredeyse 1.5 yıl varken, özellikle ülke olarak böyle zor dönemlerden geçerken yapılan haberleri ve verilen demeçleri manidar bulduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Bu süreçte bizim tek düşüncemiz ağır bir sakatlık yaşayan futbolcumuzun bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatması ve hazır bir şekilde tekrar formamızı ve milli formayı terletmesidir.
Futbolcumuzun menajeri olduğunu iddia eden Necdet Ergezen'in hiçbir etiğe uygun olmayan şekilde yaptığı açıklamalar tamamen asılsızdır. Kulübümüzü temsilen kimse kendisi ile görüşme gerçekleştirmemiştir. Yaptığı açıklamalar futbolcumuz Dorukhan'ı da zor durumda bırakmış, genç bir futbolcuyu kişisel reklamı uğruna kamuoyunun önünde zor durumda bırakmıştır.
Futbol ekonomisi dünya genelinde sıkıntılı bir durumdayken, kulübümüzün de ekonomik durumu herkesin malumuyken; kamuoyuna açıklama yaparak bir baskı düzeni yaratıp asırlık çınar kulübümüze kontrat dayatmaya çalışmak ancak eski düzenin sürdüğüne inanan bir menajerin yapacağı iştir.
Kendileri bu durumu alışkanlık haline getirmiş ve sistemi bu şekilde kurmuş olsa da bizim böyle bir çalışma sistemimiz olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.
Dorukhan'ın kulübümüze ve Milli Takıma uzun yıllar hizmet vereceğine inanıyorum" ifadeleri kullanıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş Spor Kulübü, Dorukhan Toköz, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Erdal Torunoğulları'ndan Dorukhan Toköz açıklaması - Haberler

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