Oyuncu Erdal Tosun'un 3. ölüm yıl dönümü! Erdal Tosun kimdir, nereli, neden öldü?

Erdal Tosun kaç yaşında öldü? Oyuncu Necdet Tosun'un oğlu, Gürdal Tosun'un ise kardeşi olan Erdal Tosun, Mine filmi ile oyunculuk kariyerine başlamış oldu. Bir Demet Tiyatro ile büyük beğen, topladı. Ardından Vizontele serisinde de boy göstererek hafızalara kazındı. Erdal Tosun nereli? Erdal Tosun hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde…

ERDAL TOSUN KİMDİR?

Ekranların unutulmaz isimleri arasında yer alan Tosun, 9 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyya geldi ancak aslen Balıkesir Burhaniyelidir. Annesi Sevim Tosun, babası oyuncu Necdet Tosun'dur. Kardeşi Gürdal Tosun da bir oyuncuydu. 1975 yılında, 12 yaşında iken babasını kaybetti. Liseyi 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde bitirdi. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. 1981 yılında Atıf Yılmaz'ın teklifi ile "Mine" filminde oynayarak sinemaya adım attı.

OYUNCULARLA BİRLİKTE 'ÖZEL TİYATRO'YU KURDU

1985 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosunda oynamaya başlayan Erdal Tosun, konservatuvardan mezun olduktan sonra Uğur Yücel, Suat Sungur, Tilbe Saran ve Özdemir Çiftçioğlu gibi isimlerin bulunduğu 25-30 kişilik grupla 'Özel Tiyatro'yu kurdu. 1988 yılında Woody Allen'ın "Tanrı" oyununu oynadılar. İki oyunun ardından dağıldılar.

BKM'YE DAHİL OLDU

Antalya Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi; Mahmud ile Yezida, Taziye, Geyikler Lanetler adlı oyununda yer aldı ve Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılarak Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncularına dahil oldu. "Bir Demet Tiyatro" oyununda "Eyvah Necdet" karakterini canlandırdı. BKM'de "Bir Demet Tiyatro" ve "Ölümsüz Aşk" dizilerinde rol aldı. "Vizontele", "Vizontele Tuuba" ve "Gönül Yarası" başlıca filmleri arasında gösterilir. 2002 yılında "Yarım Elma" adlı dizide "Medeni Karpuz" karakterini canlandırdı. 2003 yılında "G.O.R.A" adlı sinema filminde oynadı. 2011 yılında "Çalgı Çengi" adlı sinema filminde rol alan Erdal Tosun, 2014 yılında "Şipşak Anadolu" sinema filminde boy gösterdi.

Unutulmaz oyuncu Erdal Tosun, 1995 yılında İlknur Tosun ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten 1996 yılında Zeynep Kiraz adında bir kızı oldu. 2015 yılında ise 20 yıllık eşi İlknur Tosun'la evliliğini noktalamıştı. 2016 yılı 30 Kasım günü bir trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 – Yapışık Kardeşler (Kasap Haydar) (Sinema Filmi)

2014 – Şipşak Anadolu (Sinema Filmi)

2014 – Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi) ( Tv Programı)

2014 – Analı Oğullu (Abdürrahim Derikfan) (TV Dizisi)

2013 – Koğuş Akademisi (Sinema Filmi)

2013 – Bir Yastıkta (Hüseyin Şevki Bey) (TV Dizisi)

2012 – İbreti Ailem

2011 – Üsküdar'a Giderken (Yavuz) (TV Dizisi)

2011 – Çalgı Çengi (Nihat) (Sinema Filmi)

2010 – Çakallarla Dans (Bestami Muço) (Sinema Filmi)

2010 – Vay Arkadaş (Halit) (Sinema Filmi)

2010 – Pak Panter (Ahmedov) (Sinema Filmi)

2010 – Küstüm Çiçeği (Doktor) (TV Dizisi)

2010 – Rina (Memo) (Sinema Filmi)

2009 – Türkler Çıldırmış Olmalı – Afrika (Abdul Hasbi Aden) (Sinema Filmi)

2009 – Sonsuz (Bekçi Haydar) (Sinema Filmi)

2009 – Ramazan Güzeldir (Selim) (TV Dizisi)

2009 – Neşeli Hayat (Sırrı) (Sinema Filmi)

2008 – Süper Ajan K9 (Namı Kemal) (Sinema Filmi)

2008 – Maskeli Beşler: Kıbrıs (Bestuh) (Sinema Filmi)

2008 – Kurbanlık (Çoban) (Sinema Filmi)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Suphi) (TV Dizisi)

2008 – 2009 – Benim Annem Bir Melek (TV Dizisi)

2008 – Komedi Dükkanı 2. Sezon (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – Avanak Kuzenler (Süleyman) (Sinema Filmi)

2007 – Kutsal Damacana (Ganyancı) (Sinema Filmi)

2007 – Gönül Salıncağı (Efkar) (TV Dizisi)

2007 – Fesupanallah (Klinik Timur) (TV Dizisi)

2006 – İlk Aşk (Fatih) (Sinema Filmi)

2006 – Maskeli Beşler: Irak (Peşto) (Sinema Filmi)

2006 – Felek Ne Demek? (Macit) (TV Dizisi)

2006 – Eve Dönüş (İşkenceci Polis) (Sinema Filmi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Eyvah Necdet) (TV Dizisi)

2006 – Arabalar (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 – Organize İşler (Üzeyir Kavak) (Sinema Filmi)

2005 – Naciye'yi Kim Sevmez (Yılmaz Kahraman) (TV Dizisi)

2005 – Babam ve Oğlum (Gazeteci Mustafa) (Sinema Filmi)

2004 – Gönül Yarası (Haşmet) (Sinema Filmi)

2004 – En İyi Arkadaşım (TV Dizisi)

2003 – Ömerçip (Aşçı İbrahim) (Sinema Filmi)

2003 – Ölümsüz Aşk (Şeyhmuz) (TV Dizisi) (11 Bölüm)

2003 – Vizontele Tuuba (Manav Şehmuz) (Sinema Filmi)

2003 – G.O.R.A (Rendroy) (Sinema Filmi)

2003 – Esir Şehrin İnsanları (Faytoncu Osman) (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Medeni Karpuz) (TV Dizisi)

2002 – Havada Bulut (Pavyoncu Yunus) (TV Dizisi)

2002 – Azad (Deli Behram) (TV Dizisi)

2000 – Vizontele (Şeyhmuz) (Sinema Filmi)

2000 – Mazlum (Kenan) (TV Dizisi)

2000 – Güneş Yanıkları (Macit) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (Lokantacı) (TV Dizisi)

1999 – 5 Maymun Çetesi (Sirkci) (TV Dizisi)

1995 – Sokaktaki Adam (Sinema Filmi)

1995 – Bir Demet Tiyatro (Eyvah Necdet/Spartaküs Vedat/İri Hikmet) (TV Dizisi)

1994 – Doktora Bak Doktora (Hasan) (TV Filmi)

1993 – İnce Hasan (TV Filmi)

1991 – İşte Onlar Show (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

1990 – Hanımın Çiftliği (Seslendirme) (TV Dizisi)

1989 – Zehir Hafiye (Hakkı Kıvanç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1989 – Kınalı Hanzo (Sinema Filmi)

1989 – Fosforlu (Sinema Filmi)

1988 – Bombacı (Yıldırım Gencer Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Yuvasızlar (Hüsnü) (Sinema Filmi)

1987 – Yasemin (Kadın Satıcısı) (Sinema Filmi)

1987 – Vahşiler (Niyazi Gökdere Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1987 – Temas (Erol) (Sinema Filmi)

1987 – Seyyar Kamil (Sinema Filmi)

1987 – Sarışınım/ Yaşamak Haram Oldu (Yakup) (Sinema Filmi)

1987 – Kadının Adı Yok (Teoman) (Sinema Filmi)

1987 – Alışırım (Nuri) (Sinema Filmi)

1987 – Alnımdaki Bıçak Yarası (Remzi) (Sinema Filmi)

1986 – Sıcak Yatak (Necati Bilgiç Seslendirmesi) (Sinema Filmi)

1986 – Müfreze (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1986 – Güzelim (Sinema Filmi)

1984 – Karanfilli Naciye (Sinema Filmi)

1983 – Seni Seviyorum (Otel Görevlisi) (Sinema Filmi)

1982 – Kaçak (Sinema Filmi)

1981 – Kara Gurbet (Fırıncı) (Sinema Filmi)

1981 – Mine (Bahri) (Sinema Filmi)