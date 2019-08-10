Haberler» Güncel» Haber

Erdek bayrama hazır

Erdek'te kurban bayramı için gerekli tüm önlemler alındı.

10.08.2019 13:11 Erdek bayrama hazır
Erdek'te kurban bayramı için gerekli tüm önlemler alındı. Bu bayramda Erdek'te Kaymakam Çalık izinli olduğundan protokol bayramlaşması yapılmayacak.

Kurban Bayramı öncesi, Erdek'te güvenlik önlemleri arttırılıyor. Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, vatandaşların ve tatilcilerin huzurlu bir bayram geçirebilmesi için ilgili kurumlar tarafından tüm önlemlerin alındığını bildirdi. Olumsuz bir durum yaşanmaması için emniyet güçleri ve belediye ekiplerinin görevlerinin başında olacağını söyleyen Çalık, Kurban Bayramının ilçemizde huzur içinde geçmesi için Erdek Kaymakamlığı tarafından tüm tedbirlerin alındığını belirtti.

Kaymakam Ekrem Çalık, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm Erdekliler ve Erdek'e tatile gelen vatandaşların bayramlarını kutladı. Tüm vatandaşlarımıza ve tatilcilere aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunan Kaymakam Çalık, bayram tatili için yollarda olan tüm sürücülere yönelik şunları kaydetti: "Trafik kazalarında emniyet kemeri kullanımının yüzde 75 hayat kurtardığını unutmayınız, kısa mesafelerde de emniyet kemeri takınız, öncelik hayatın öncelik yayanın, yolların kralı olmaz, kuralı olur, trafik kurallarına, yollardaki işaret ve işaretçilere uyunuz, bayram tatili için yollarda olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dilerim" dedi. - BALIKESİR

Kurban Bayramı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
13:26   Kurban Bayramı'na doğru
13:26   KONYA HIZLI GİTTİĞİ İÇİN UYARDIĞI MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ VE HAT SAHİBİ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
13:26   ANTALYA SAAT KULESİ'NİN KUBBESİ GERİ GELİYOR
13:26   KOCAELİ OKUL MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ELLERİNE FIRÇA ALARAK OKULU BOYADI
13:26   KOCAELİ JANDARMA, KANDIRA SAHİLLERİNDE ATLARLA GÖREV YAPIYOR
13:26   GAZİANTEP'TE BAYRAM ARİFESİNDE ŞEHİTLİK ZİYARET