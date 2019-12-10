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Erdek, Kooperatifler Fuarında tanıtıldı

Erdek Ticaret Odası (ETO) temsilcileri, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen "Kooperatifler Fuarında yer aldı.

10.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:35Erdek, Kooperatifler Fuarında tanıtıldı
Ticaret Odası (ETO) temsilcileri, Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenen "Kooperatifler Fuarında yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl 3. kez düzenlediği, ülkemizde kooperatifçiliğin geliştirilmesi, kooperatif ürünlerinin tanıtımı ve bu alanda bir farkındalık oluşturularak kooperatifler aracılığıyla iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacını güden "Kooperatifler Fuarı" Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirildi.

ETO Odası Başkanı F. Özlem Sarı, bu yıl Balıkesir Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte ziyaretçi olarak katıldığımız fuar, bizim açımızdan Erdek'i tanıtım açısından çok iyi geçti. Önümüzdeki yıl Erdek Ticaret Odası'nın da katkılarıyla kooperatifçilik bilincinin geliştirilmesi ve yerleşmesi adına Bereketli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizle birlikte katılmaya karar verdik. Fuar'da Erdek adına stant açacağız. Erdek'in yöresel ürünlerini en iyi şekilde tanıtımını yapacağız" dedi.

Fuara, ilçemizden Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Erdek Kadın Girişimciler Başkanı Aylin Tetik, Bereketli Eller Kooperatifi Başkanı Bahar Esen ve ETO Genel Sekreteri Dilek Güneş ziyaretçi olarak katıldı. - BALIKESİR

Ankara Ticaret Odası, Erdek, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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