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Erdek öğrencilere yangın eğitimi verildi

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Dünya Afeti Azaltma Günü' nedeniyle yangın eğitimi düzenlendi.

16.10.2019 15:03Erdek öğrencilere yangın eğitimi verildi
Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Dünya Afeti Azaltma Günü' nedeniyle yangın eğitimi düzenlendi.

Erdek Ahmet Vehbi Çıkrıkçıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde verilen yangın eğitimi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından okul bahçesinde gerçekleştirildi. Yangın söndürme tatbikatının yapıldığı okul bahçesinde temsili çıkan yangına itfaiye ekiplerinin gözetiminde, öğrenciler müdahale ederek söndürdü. Okul bahçesindeki yangın tatbikatı, sınıflarda öğrencilere yangın anında neler yapılması gerektiğine yönelik ders ile devam etti. - BALIKESİR

Erdek, Güncel

Kaynak: İHA

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