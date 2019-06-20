Erdek sahilinde yosun temizliği

BALIKESİR'in Erdek
ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki yaklaşık 3 kilometrelik sahilde yosun temizleme çalışmasına başlandı.
Sahil şeridinde biriken yosun yoğunluğundan kaynaklı kötü kokunun ve çirkin görünümün ortadan kaldırılması için Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediyeye bağlı ekipler, 1 adet amfibi deniz dibi temizleme aracıyla sahile vuran yosunları temizleyerek, aynı zamanda sahil hattının düzleştirilme çalışmalarını da tamamladı. Çalışmaları yerinde inceleyen yöre halkıyla tatilciler, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
- Balıkesir