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Erdek'te 2 ton kaçak midye ele geçirildi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 2 ton 200 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi.

17.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:45Erdek'te 2 ton kaçak midye ele geçirildi
'in ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta 2 ton 200 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi.

Erdek İlçe Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri A.D. yönetimindeki aracı Tatlısu Jandarma Karakolu önünde durdurdu. Araçta yapılan aramada 110 çuval içerisinde yaklaşık 2 bin 200 kilo kum midyesi ele geçirildi. Midyelere el konulurken, A.D. gözaltına alındı. Midyeler, teslim edildikleri Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize döküldü. A.D, hakkında 'Su ürünleri Kanununa muhalefet' suçundan 3 bin 270 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Erdek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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